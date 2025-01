È 14° in classifica: servono sei punti per le prime otto

La Roma è attualmente 14esima in classifica, con 9 punti, a -2 dall'ottavo posto occupato oggi dai Rangers (in coabitazione con Tottenham e Steaua Bucarest). [...] Per sperare di entrare tra le prime otto la Roma deve quindi vincere oggi e anche la prossima settimana, in casa contro i tedeschi dell'Eintracht Francoforte (quattro punti, infatti, molto probabilmente non basterebbero).

Ma la Roma deve fare comunque risultato anche per garantirsi almeno l'accesso ai playoff, visto che la 25esima in classifica (l'Elfsborg, ad oggi la prima delle eliminate) è distante anch'essa solo due punti dai giallorossi, con gli svedesi a quota 7.

(gasport)