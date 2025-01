Dybala fa 100 ma gela i tifosi: "Il mio sogno è la Champions, voglio vincerla qua o altrove"

I presupposti per festeggiare ci sono tutti: 100 partite con la maglia della Roma, premio di miglior giocatore del mese di dicembre e la partita contro il Genoa, seconda squadra a cui ha segnato di più. Insomma, per Paulo Dybala sarà una partita speciale e l'argentino vorrà lasciare il segno. [...]

Ieri, la Joya ha partecipato a una diretta sul canale twitch di C0ker, Mathias Vasile, insieme a Leandro Paredes. [...] Dybala ha poi confessato il suo sogno nel cassetto: "Voglio vincere la Champions League, con la Roma o con qualunque altra squadra". Questo fa ovviamente pensare che l'argentino non abbia ancora abbandonato l'ipotesi di cambiare squadra nonostante i 31 anni. [...] La Joya ha poi ammesso: "In passato, quando ero alla Juventus, sono stato vicino a due squadre tra cui il PSG". [...]

Intanto, però, c'è da pensare alla gara di stasera anche per cercare di dare un senso al campionato. Per Dybala sarà l'ottava partita consecutiva in campionato, striscia più lunga in assoluto da quando è nella Capitale. [...] Con Ranieri l'argentino è tornato veramente centrale nel progetto giallorosso, molto di più di quanto non lo fosse con De Rossi o con Juric. Bisognerà poi capire cosa succederà a giugno, se continuare insieme o meno. [...] Dybala vuole restare a Roma, anche se quel sogno Champions lascia qualche spiraglio aperto.

(gasport)