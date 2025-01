Dybala e Dovbyk: attenti a quei due

IL TEMPO (L. PES) - A volte i sogni diventano realtà. E se dopo quel "no" all'Arabia di Dybala del 22 agosto i tifosi della Roma hanno cominciato ad immaginare il tandem offensivo composto dall'argentino e dal neo acquisto Dovbyk, nel freddo dicembre che ha chiuso il 2024 qualche sprazzo è arrivato. [...] Entrambi sono a quota cinque gol in campionato, anche se l'ucraino ha segnato anche in Coppa Italia e in Europa League. [...] Ranieri ha lavorato sulla maggiore profondità e verticalità della squadra, ma ha soprattutto rimotivato Dybala, grande assente della prima parte di stagione. Giocano l'uno per l'altro, si cercano e si muovono in funzione della squadra e di fare gol. L'emblema della coppia è ovviamente il gol al Milan. [...] un'azione spettacolare che proietta i due attaccanti al derby, pronti ancora una volta a trascinare la Roma nel primo match dell'anno.