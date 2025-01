Dovbyk torna in gruppo e il tecnico lo "sveglia"

Derby, meno due: la Sud è pronta a dare spettacolo con la coreografia e l'Olimpico è già sold out. Ranieri ha ritrovato in gruppo Dovbyk che al "Tre Fontane" non si era allenato. [...] I due sono anche stati protagonisti di un colloquio: "Non importa chi ti passa il pallone, tu devi venire qui", queste le parole di Ranieri mentre spiegava il movimento che deve fare. Ancora out Cristante e Ryan. Ieri non si è allenato neanche Pisilli. Semplice gestione e da oggi torna a disposizione, il derby (arbitra Guida) non è a rischio. Aperto il ballottaggio con El Shaarawy.

Pochi dubbi per il resto della formazione. Davanti a Svilar il terzetto composto da Mancini, Hummels e Ndicka. Sulle fasce Saelemaekers e Angelino. A centrocampo Koné e Paredes non si toccano. A proposito dell'argentino: ha rifiutato una ricca offerta dall'Arabia Saudita. Non ha intenzione di muoversi in questa sessione, così come Dybala che va a caccia del primo gol in un derby. [...] La Roma per rinforzare le fasce sta guardando anche in casa Fiorentina: occhi su Kayode ed è stato offerto Biraghi, ma è in pole il Bologna.

(Il Messaggero)