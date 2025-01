Dovbyk su rigore pareggia al 98' A Bologna arriva un punto d'oro

LEGGO (F. BALZANI) - Un'altra trasferta al cardiopalma che non basta a infrangere il tabù ma porta un punto d'oro all'ultimo respiro. La Roma a Bologna acciuffa il pareggio al 98' grazie a un rigore di Dovbyk dopo aver subito la rimonta dei padroni di casa. Nel primo tempo i giallorossi non hanno mostrato la fame da derby svegliandosi solo nel finale quando Dybala si è divorato un gol a pochi passi. Prima era stata la squadra di Italiano a rendersi più pericolosa con Dallinga e uno scatenato Dominguez. La ripresa si è aperta nel segno dell'ex. Al 58' Saelemaekers ha trovato l'angolo giusto sfruttando una trattenuta timida dell'altro ex Skorupski. Quarto gol per il belga, mai ha segnato di più in carriera in una stagione. La Roma sembrava sul pezzo tanto da andare vicina subito al raddoppio, ma il Bologna con due ripartenze in 7' ha ribaltato. Prima con Dallinga poi con Ferguson che ha realizzato il rigore causato dal mani di Koné. Ranieri è corso ai ripari: dentro Pisilli, Baldanzi ed El Shaarawy. Nel finale la Roma ha provato l'assalto ottenendo un altro fallo di mani evidente di Lucumì. Dal dischetto è andato Dovbyk che ha realizzato freddamente riscattando una prova incolore. «Non capisco di cosa si lamentano, i rigori c'erano entrambi - è sbottato Ranieri - Nel primo tempo forse c'era anche un colpo su Saelemaekers che è stato magari giudicato più leggero». Poi sul match: «Nel primo tempo dovevamo giocare con più brio, giravamo con la palla tra i piedi ma non avevamo la velocità di esecuzione che piace a me. Ma la squadra non molla e quando i ragazzi lottano fino in fondo sono sempre soddisfatto». E' anche tempo di mercato e il nome bollente è quello di Frattesi. «Leggo delle cose, ma non c'è nulla di definito - ammette Ranieri -. Detto questo non si possono spendere tutti quei soldi onestamente». La Roma spera in un ulteriore sconto da parte dell'Inter ed è disposta ad arrivare a 35 milioni. Il piano B porta a Reitz mentre in attacco torna di moda Kalimuendo.