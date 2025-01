Dovbyk, il derby per conquistare finalmente la Roma

Allarme rientrato: ieri Artem Dovbyk si è allenato con il gruppo e la sua presenza domenica all'Olimpico contro la Lazio [...] è assicurata. Una buona notizia per Claudio Ranieri - oggi alle 13 la conferenza - che recupera il suo attaccante più prolifico. [...] Il centravanti ucraino è vicino alla doppia cifra: finora sono 9 le reti realizzate, 5 in Serie A, 2 in Europa League e altrettante in Coppa Italia. [...] Arrivato con grandi aspettative dopo aver vinto il titolo di capocannoniere lo scorso anno in Liga con il Girona, pagato tanti soldi (circa 40 milioni) dopo aver preferito la Roma all'Atletico Madrid, [...] Dovbyk finora non ha convinto tutti.

Le attenuanti sono molte ma il derby, il suo primo con la maglia della Roma, è l'occasione per convincere gli scettici ed entrare definitivamente nel cuore dei tifosi. [...] L'intesa con i compagni di squadra, però, cresce di partita in partita come testimonia lo splendido assist per il gol di Dybala al Meazza contro il Milan. I due faranno di nuovo coppia anche contro la Lazio, in una formazione che potrebbe essere la stessa scelta in campo contro i rossoneri. [...] Unico assente sarà Bryan Cristante, ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia: non tornerà prima di metà gennaio.

(corsera)