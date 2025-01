Dovbyk cambia marcia

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Dovbyk lavora per conquistare la fiducia di tutti i romanisti e stravolgere il giudizio su di lui. L'attaccante ucraino ha raggiunto quota 11 gol in stagione, ma è stato lo stesso centravanti a far capire che c'è ancora molto da migliorare nel suo rendimento. L'ex Girona ha già fatto meglio di un attaccante del calibro di Dzeko. [...] Altri paragoni possono essere effettuati con Abraham e Lukaku: l'inglese segnò addirittura 27 reti al primo anno, per poi crollare inevitabilmente. Il belga, ora al Napoli, si è invece fermato a 21 gol sotto la guida di Mourinho e De Rossi. [...] Ranieri e il suo staff si stanno concentrando particolarmente sul legame tra la squadra e Dovbyk. I compagni, infatti, continuano a servirlo troppo spesso alle spalle e poco in profondità. In casa Roma sono tutti convinti che il lavoro darà i suoi frutti e che il bomber ucraino aumenterà notevolmente il bottino personale. Sul fronte CEO, è ormai questione di giorni per la nomina di Alessandro Antonello. L'attuale dirigente dell'Inter sta trattando la cifra della buonuscita con Oaktree e poi sarà pronto a prendere il suo posto a Trigoria, raccogliendo l'eredità di Lina Souloukou. [...]