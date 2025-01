Dopo la grande paura El Sha e Dybala fanno felice Ranieri

Ci hanno pensato Dybala ed El Shaarawy. Il campione e l'uomo che non ti aspetti. La Joya che con un (quasi) gol e un assist festeggia la sua 100esima partita con la maglia giallorossa. E il Faraone, escluso da ogni ballottaggio di formazione alla vigilia ma capace di cambiare la partita nella ripresa. [...] Per El Shaarawy è il terzo gol stagionale dopo la doppietta, inutile, contro il Bologna nella partita di andata. La Roma vince 3-1 contro il Genoa e si rimette piano piano in carreggiata in campionato agganciando il nono posto in classifica, in attesa delle partite del weekend. [...] La Roma malata di inizio novembre sta piano piano guarendo. Almeno all'Olimpico. Sesta vittorie consecutiva, coppe comprese e appuntamento a giovedì in Europa League. I giallorossi contro l'Az Alkmaar vogliono chiudere il discorso qualificazione almeno ai sedicesimi di finale e interrompere il tabù trasferte che si trascina dallo scorso aprile. [...] Rensch dell'Ajax è ormai ad un passo, così come Gollini. Ma è attorno al nome di Frattesi che si catalizzano le attenzioni dei tifosi, a due settimane dal gong del prossimo 3 febbraio.

(la Repubblica)