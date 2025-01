Dopo il derby c'è il mercato: Ranieri fa il punto con Ghisolfi

Un altro giorno di riposo dopo il derby vinto e domani la Roma tornerà ad allenarsi a Trigoria in vista della trasferta di Bologna. Il successo contro la Lazio ha riconsegnato a Ranieri una squadra consapevole della sua forza e libera da ogni negatività. Domenica potrebbe iniziare una nuova stagione. [...] Servirà, però, un aiuto dal mercato per andare a colmare qualche lacuna. [...] Il tecnico ha individuato quattro ruoli da coprire: esterno destro, esterno sinistro, centrale di difesa, vice Dovbyk. Per le fasce i nomi restano quelli di Kayode e Sildillia. Per la centrale, invece, il nome più caldo resta Mika Marmol del Las Palmas. [...] Sullo sfondo c'è sempre Di Cesare del Racing Avellaneda. L'arrivo dell'argentino, potrebbe coincidere con la cessione di Mario Hermoso al Fenerbahce. Per il ruolo di vice Dovbyk, invece, è pronto a tornare in Italia Beto ma da Trigoria si aspetta solo la cessione di Shomurodov. Sempre a breve termine, potrebbe salutare anche Enzo Le Fée. Sul francese ci sono Betis e Sunderland. [...] Le parole di Ghisolfi su Paulo Dybala hanno poi aperto ad un nuovo scenario: "Stiamo parlando con il calciatore, siamo allineati". [...] Il gol nel derby ha poi cambiato la prospettiva su Lorenzo Pellegrini, che dovrà confermarsi, ma, ormai un suo addio sembra lontano.

(La Repubblica)