Disordini al derby: un arresto e un Daspo

Un Daspo e un fermo da convalidare durante l'udienza che si terrà oggi. Nonostante macchine incendiate, pioggia di petardi, bombe carta, coltelli, la polizia ha evitato che le due tifoserie entrassero in contatto, sebbene ci abbiano provato. [...] Chi ha provato ad entrare allo stadio con armi improvvisate, ha ricevuto il Daspo. È il caso di un ragazzo laziale di 20 anni, che ha provato a varcare i cancelli dell'Olimpico per organizzare le coreografie in curva Nord. La Digos lo ha trovato con un cacciavite in tasca. [...] Più grave la posizione di un 22enne fermato a fine partita, fermato dopo essere stato scoperto a lanciare bottiglie e oggetti vari contro la Polizia. È poi stato accompagnato al Distretto di Ponte Milvio e denunciato. [...] Oggi verrà accompagnato in tribunale, dove affronterà il processo in cui il giudice deciderà se convalidare o meno il suo arresto.

(La Repubblica)