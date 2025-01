Difesa, Marmol nel mirino. La suggestione Casemiro

LEGGO (F. BALZANI) - Il rush finale tra suggestioni, difficoltà e una rivoluzione solo annunciata. L'ultima settimana di mercato della Roma si è aperta ieri con un'altra cessione dei flop estivi: dopo Le Fée e Ryan è stato il turno di Hermoso passato in prestito al Leverkusen dopo appena 4 mesi dal suo sbarco nella capitale. Una bocciatura implicita del lavoro di Ghisolfi che proverà a riparare con poco tempo a disposizione e l'ombra di Sartori alle sue spalle. Dopo Gollini e Rensch il prossimo acquisto sarà quindi un difensore centrale. In pole c'è Mika Marmol del Las Palmas che ha una clausola rescissoria di 10 milioni (il 50 per cento finirebbe nelle casse del Barcellona) mentre la Roma non vorrebbe andare i 6 per il 23enne. Colloqui in corso e possibile fumata bianca. Nelle ultime ore è emerso anche il nome di Nicolò Bertola, il talento 21enne dello Spezia che è in scadenza 2025 ed è nel mirino della Juve. Di certo Ranieri si aspetta rinforzi. Intanto però dovrà fare a meno di un altro giocatore in vista della decisiva sfida contro l'Eintracht di domani all'Olimpico. Per questo la Roma ha frenato la cessione di Shomurodov al Venezia. I lagunari però spingono per chiudere oggi, l'accordo già c'è: prestito con obbligo di riscatto a 3,5 milioni. Poi andrà sostituito anche l'uzbeko. Lucca e Mikautadze piacciono ma costano troppo, almeno per questa finestra di mercato. Senza sconto sarà dura, ma la Roma ci proverà lo stesso soprattutto per l'attaccante dell'Udinese. Si valutano altre piste tra cui il sempreverde Beto in uscita dall'Everton dei Friedkin. Infine passiamo alle suggestioni. In Inghilterra giurano sulla volontà di Casemiro (nella foto) di sposare il progetto Roma dopo i fallimenti col Manchester United. Due gli ostacoli: lo stipendio da 11,5 milioni del brasiliano che dovrebbe essere coperto quasi interamente dai Red Devils e la necessità di un'altra partenza a centrocampo. Non impossibile visto il ritrovato interesse della Fiorentina per Cristante e quello mai sopito del Boca per Paredes.