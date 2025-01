Derby Primavera: che spettacolo

Lunedì da pienone. Per il derby Primavera il Tre Fontane è sold out. Infatti, sono stati prenotati tutti i posti dal lato dei tifosi giallorossi: si attendono poco meno di 3000 spettatori. L'appuntamento è alle 18. La baby Roma arriva al match da prima in classifica, la missione è quella di mantenere questa posizione. [...] Misitano e Graziani hanno recuperato dai rispettivi infortuni e contano di giocare dal primo minuto. Cama è il candidato principale a prendere il posto dello squalificato Litti, fermato dal giudice sportivo.

(corsport)