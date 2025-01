Derby da non credere. In 95 anni Lazio e Roma mai così distanti all'andata

Un derby mai visto. [...] Già, perché prima di un derby di andata non c'era mai stato un distacco così ampio tra le due squadre, né da una parte né dall'altra: 15 punti, quelli che la Lazio ha accumulato di vantaggio sulla Roma in queste prime diciotto giornate di campionato. [...] E se è vero che il derby sfugge sempre a qualsiasi pronostico, è anche vero che un distacco del genere mette i brividi solo a pensarci. "Come si vince il derby? Con la serenità - ha detto Claudio Ranieri nell'intervista esclusiva rilasciata ieri proprio alla Gazzetta dello Sport - Ma la verità è che siamo sotto di 15 punti, questa è la realtà". [...]

Questi 15 punti di distacco, comunque, sono anche il record assoluto per quanto riguarda la Lazio, che pure considerando le sfide di ritorno non è mai arrivata ad un derby con la testa così tanto più avanti rispetto a quella romanista. Diverso invece il discorso per la Roma. [...] I giallorossi, infatti, hanno vissuto la vigilia del derby con un maggiore distacco di quello attuale per ben 7 volte: la più lontana fu il 24 maggio 1931 (+17), la più recente il 3 aprile 2016 (+18). [...] Ed allora come andrà a finire domenica prossima? Difficile prevederlo, proprio perché i derby sono derby e sfuggono a qualsiasi pronostico. [...]

