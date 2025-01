De Rossi: "Non sono Musk ma farò il massimo"

Daniele De Rossi non sarà miliardario come il fondatore di Tesla, ma è sicuramente facoltoso da poter accettare di diventare l'uomo immagine della rinascita di Ostia. Così, tra Gualtieri, Onorato e Giannini, DDR parla della sua scelta. [...] Una volta fatti i lavori allo stadio Anco Marzio, il neo presidente dovrà presentare al Comune un piano per allungare la concessione. Prima di tutto c'è da salvare l'Ostiamare puntando sui giovani: "Non devo portare gli ex giocatori, ci sono giovani fortissimi nel Lazio. Sarà un progetto a lungo termine. Voglio portare la gente a vedere l'Ostiamare". [...]

(corsera)