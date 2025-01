Dal Brasile alla Finlandia fino a Creta: il cuore romanista batte in tutto il mondo

"La Roma non si discute si ama", una frase che accompagna da sempre i tifosi giallorossi e che anche Ranieri ha voluto ricordare l’altro ieri. Il derby è l’evento più atteso e non solo per chi abita nella Capitale. Da Tokyo a New York i Roma Club sono in tutto il mondo. [...] In America probabilmente guarderanno il derby anche i Friedkin. A Roma c'è Ed Shipley, braccio destro di Dan. [...]

Non mancherà all’Olimpico Juha Ahtinen, il tifoso finlandese, diventato una star sui social. Sempre in viaggio per portare in giro il suo striscione: "L’anno scorso ho visto 82 partite allo stadio considerando anche la Primavera e la Femminile. Ho fatto più 245.000 chilometri". [...] L’amore per la Roma non conosce confini ed arriva anche in Brasile. "Grazie a Falcao tanti brasiliani si sono avvicinati ai colori giallorossi", spiega Maurizio Spina uno dei tanti romanisti che abitano nel Sud America.

[...] E tra i tanti romanisti nel mondo anche Michalis avrebbe meritato di vedere questo derby. Il bambino di 7 anni che seguiva la squadra da Creta è morto il 2 gennaio dopo una lunga malattia. L’anno scorso era stato ospite a Trigoria. Un abbraccio fin lassù.

