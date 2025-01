Da Raspadori a Lucca e André Silva: Ghisolfi e il mercato delle occasioni

L'impiego d Rensch a Udine ha spiegato meglio di mille parole perché la Roma avrebbe già dovuto chiudere il mercato invernale. È bastata l'aggiunta dell'olandese a concedere riposo a Saelemaekers e a Hummels, con l'utilizzo di Celik da braccetto. Un vice Dovbyk è necessario per far riposare l'ucraino. [...] Manca una settimana alla fine del mercato e non bisogna ridursi agli ultimi giorni. [...] Ad inizio mese si è fatto un tentativo per Raspadori, giocatore capace di giocare vicino a Dovbyk, può fare anche la prima punta e l'esterno, ma non ha ovviamente le caratteristiche fisiche di Lucca o dello stesso bomber ex Girona. [...] Una via di mezzo potrebbe essere Brobbey dell'Ajax, ma i costi sembrano al momento troppo elevati. [...] Ma cosa serve alla Roma? Nella corsa contro il tempo che in queste ore vede uscire anche Hermoso, non si sta pensando al centrocampo e alla poca disponibilità di sostituti. Paredes, per esempio, non ha un sostituto e anche se Koné a Udine lo ha rimpiazzato bene, la differenza si è vista. [...]

(Il Messaggero)