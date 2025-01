Cristante out. Marin fermo un mese

IL TEMPO (L. PES) - Due giorni a Roma-Genoa e Ranieri si porta il solito dubbio di formazione. Anche nella seduta di ieri era assente Cristante. Il centrocampista è fermo dal 2 dicembre e avrà bisogno ancora di qualche giorno di riatletizzazione prima di tornare a lavorare con il gruppo. Lavoro in palestra anche per Ryan che però non dovrebbe essere in dubbio per la convocazione. Si ferma invece più a lungo Renato Marin, terzo portiere giallorosso che nel match di lunedì contro il Torino con la Primavera ha accusato un problema muscolare. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione del legamento peroneo astragalico anteriore e una lesione subtotale della sindesmosi peroneo tibiale che lo terrà fuori circa un mese. Un solo dubbio, appunto, per il tecnico giallorosso che oggi torna a parlare in conferenza stampa (ore 13) e dovrà scegliere se dare ancora fiducia a Pellegrini o riproporre uno tra Pisilli ed El Shaarawy contro i liguri. Nel frattempo da ieri è iniziata la vendita dei biglietti per il match casalingo di Europa League contro l'Eintracth Francoforte in programma il prossimo 30 gennaio.