Cristante c’è e ora punta l’Udinese. Gollini e Rensch: “Qui per restare”

Ripartire. Ancora una volta. Dopo la sconfitta in Olanda, la Roma ieri pomeriggio è tornata in campo in vista della trasferta di Udine di domenica. Cristante, dopo lo stop programmato di martedì, è tornato ad allenarsi con il gruppo. Il centrocampista ha quasi pienamente recuperato la lesione ai tendini della caviglia e punta ad una convocazione già contro l’Udinese. Ieri c’è stato anche il primo allenamento con la maglia della Roma per i nuovi acquisti Rensch e Gollini. [...] Rensch arriva a Trigoria per colmare le lacune sulla fascia destra, ma anche per dare una mano a tutto il reparto difensivo: “Sono un calciatore in grado di giocare in diverse posizioni e penso che questo possa aiutare sia il mister sia i miei compagni. Essere cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax mi ha aiutato molto perché ho imparato tanto. La mia duttilità è sicuramente un aspetto positivo“. [...] Sulla stessa lunghezza d’onda anche Gollini che descrive l’arrivo nella Capitale come “la mia grande possibilità, ma anche una grande responsabilità e sono sicuro che con il lavoro e con la dedizione riuscirò a dimostrare le mie qualità“. [...]

(La Repubblica)