Contro l'Eintracht l'ultimo eurotreno

LEGGO (F. BALZANI) - Ultimo treno per l'Europa, con una fermata per niente facile. Stasera (ore 21, diretta Sky) all'Olimpico la Roma gioca una piccola finale e affronta l'Eintracht Francoforte (3° in Bundesliga e 2° nel girone) per cercare di strappare il pass per i play off. Può bastare anche un pareggio, ma per essere certi della qualificazione i giallorossi devono vincere. Lo sa Ranieri che schiererà la migliore formazione possibile. In difesa comanda Hummels che ha segnato 5 gol in carriera al Francoforte e affiancherà Mancini e l'ex Ndicka. Ballottaggio Pellegrini-El Shaarawy. Davanti Dybala cerca la prima Joya europea della stagione. «Quando giochi contro grandi squadre che stanno andando bene devi fare un super lavoro per crearle dei problemi. Stiamo migliorando, ogni giorno vedo che la squadra lavora per migliorarsi e per un allenatore è la cosa più bella che possa vedere», ha dichiarato Ranieri. Il tecnico, però, avrà una squadra indebolita dal mercato visto che mancherà anche Hermoso dopo le partenze di Le Fée e Ryan e il mancato utilizzo di Gollini e Rensch (fuori dalla lista Uefa). «Hermoso mi piaceva ma chi non è contento di stare qui può andare via». Ma chi arriva? Probabile formazione: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.