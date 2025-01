Conte vuole Fazzini: servono 12 milioni. C'è anche Pellegrini

[...] Ora che si sono spalancate le porte del mercato, dopo aver presumibilmente sottratto un po' di uomini, Giovanni Manna cercherà di aggiungerci talento e fisicità e personalità e pure un pizzico d'esperienza mescolata alla freschezza. [...] Il Napoli ha una short list di spessore, ci ha infilato dentro Jacopo Fazzini (21) e Lorenzo Pellegrini (28), ci sarà magari un immancabile mister X. [...]

Il Napoli ha bussato a casa Corsi ed è stato accolto con immutabile affetto: sotto i 12 milioni non si può scendere e il braccio di ferro con Lotito può considerarsi vivo. Deciderà Fazzini, che è combattuto, ed ha tempo a disposizione, ma senza esagerare. Però il Napoli osserva anche i movimenti sull'asse Roma-Milano (quella nerazzurra), perché Lorenzo Pellegrini è un fattore tecnico da considerare senza se e senza ma, avendo in sé quel che cerca Conte, e quindi saranno gli accadimenti incrociati che finiranno per orientare la prossima settimana, quella (apparentemente) decisiva. [...]

(gasport)