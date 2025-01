Con l'Eintracht torna Hummels. La Primavera vince 1-0 il derby

Nessun giorno di riposo per la Roma che ieri è tornata ad allenarsi in vista del match contro l'Eintracht. Il ko contro l'AZ Alkmaar ha complicato le cose e un'altra sconfitta, porterebbe i giallorossi a dover sperare in troppi incastri per poter passare ai playoff di Europa League. Dybala, Paredes, Saelemaekers e Hummels, che hanno riposato a Udine, sono pronti a riprendersi il posto dal 1'. Il tedesco guiderà la difesa insieme a Mancini e Ndicka. Sulle fasce il belga e Angelino. Rensch non ha sfigurato contro l'Udinese, ma in Europa non è in lista e può essere aggiunto solo dopo il passaggio del turno. In mezzo al campo torna poi la coppia Paredes-Koné con Pisilli e Cristante fuori. Davanti Dovbyk e Dybala e ballottaggio tra Pellegrini ed El Shaarawy. Intanto la Roma Primavera batte 1-0 la Lazio e vince il derby grazie ad un gol di Cama.

(Il Messaggero)