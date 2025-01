Con il Genoa serve il fattore Olimpico. In arrivo il terzino: Rensch dell'Ajax

Ranieri e la Roma sono pronti a cancellare il brutto secondo tempo fatto a Bologna già da questa sera. All'Olimpico arriva il Genoa di Vieira, reduce da due vittorie e un pareggio nelle ultime tre uscite. [...] Conferma in blocco per la formazione vista al derby e contro il Bologna. Davanti a Svilar il trio Mancini-Hummels-Ndicka. A destra Saelemaekers, a sinistra Angelino, in mezzo Koné e Paredes. Davanti Dybala e Dovbyk. L'unico dubbio, come al solito, riguarda Pellegrini. Il capitano potrebbe tornare in panchina e al suo posto chance per Pisilli. [...] Subisce una scossa importante il mercato in entrata. La Roma e Devyne Rensch sono sempre più vicini. Il club giallorosso e l'Ajax hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento in Serie A. Già dalle prossime ore è attesa la fumata bianca. [...] Nella Capitale arriva un giocatore pronto, di livello internazionale e che ha già esordito nella Nazionale maggiore. Su Frattesi. La trattativa vive una fase di stallo. L'Inter ha capito la volontà del calciatore di andare via e ha formalmente aperto un canale preferenziale con la Roma. Ma serve almeno presentare un'offerta per poter iniziare a trattare. [...] La telefonata della settimana scorsa tra l'allenatore e il calciatore ha confermato l'interesse e la centralità nel progetto. Ma mancano i soldi. Serve un'offerta economica che la Roma potrà costruire solo con le cessioni [...]

