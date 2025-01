Con Dybala c'è... Raspadori

Niente calcoli in vista dell'Europa League. La Roma, secondo Ranieri, atleticamente sta bene e per questo in campo contro l'Udinese scenderanno i migliori. Non è il momento di esperimenti o turnover, ma di tornare a fare punti in trasferta dopo 18 partite consecutive senza successo. [...] In uscita Eldor Shomurodov, su di lui Empoli e Venezia con i lagunari in testa. Una volta che l'uzbeko sarà andato via, si chiuderanno una o due entrate. Un attaccante sarebbe la priorità e non dovrà necessariamente essere un vice Dovbyk. Per questo è tornato in voga il nome di Giacomo Raspadori, finito ai margini del progetto Napoli. La Roma vorrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. [...]

(tuttosport)