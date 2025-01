Comanda Hummels. Ora la Roma corre: e vuole tenere Mats per un altro anno

Da più di un mese a Roma gira una domanda a cui in tanti ancora non riescono a darsi una risposta: "Ma come faceva a non giocare Hummels?". [...] Dopo il primo approccio a Napoli, dove Mats è entrato all'inizio della ripresa ed ha anche sbagliato intervento sul gol (decisivo) di Lukaku, Ranieri ha deciso di dargli fiducia dal via già nella partita successiva, a Londra, in casa del Tottenham. E lì è rinato davvero Hummels, non solo per il gol del pareggio, in extremis, ma per tutto il resto. [...] I numeri ci dicono che ciò che vale per Dybala, vale anche per Mats: c'è una Roma con Hummels e una senza. Da quando Ranieri ha deciso infatti di affidarsi a lui, mettendolo titolare al centro della difesa, la Roma viaggia ad una media altissima, due punti a partita, frutto di 4 vittorie, due pareggi e un ko. [...]

Anche nel derby di domenica è stato uno dei pilastri giallorossi. Del resto "è un campione del mondo, è stato logico affidarsi a lui", usando le parole espresse più volte da Claudio Ranieri. Che vuole che resti a Roma ancora un altro anno, visto che il tedesco ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ma esattamente come Mats fu sincero a Bruxelles quando non giocava, [...] lo è anche oggi quando dice che ancora non ha deciso cosa farà il prossimo anno. Di certo Roma gli piace e anche tanto, ma ha un figlio in Germania e anche una fidanzata bellissima, Nicola, che lo aspetta a casa sua. [...] Anche se poi, con il carattere che ha, Mats non è solo mai. [...]

(gasport)