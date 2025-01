Claudio riparte dal derby. Frattesi: si studia l'offerta

L'interessamento della Roma per Frattesi ad ogni sessione di mercato è diventato un classico, sembra che nessuno possa farne a meno. Pinto ci aveva provato negli anni passati ed ora tocca a Ghisolfi riportare a casa un "figlio di Roma". Il centrocampista è scontento del poco minutaggio e il suo malumore è stato avvertito da Inzaghi e dalla società. Per questo motivo ha aperto al trasferimento nella Capitale. L'Inter ad oggi attende la prima offerta e lo valuta 45 milioni di euro. [...] I giallorossi sono davanti a due strade: proporre un un prestito oneroso con obbligo di riscatto, mentre la seconda è un pagamento dilazionato in più anni. Non è da escludere l'inserimento del prestito di Bryan Cristante. [...]

Con i nerazzurri non si è, però, parlato solo di Frattesi ma anche di Tajon Buchanan. L'Inter non vuole darlo via in prestito secco. A Milano Ghisolfi ha parlato anche con il Milan per Alexis Saelemaekers. Le parti ai aggiorneranno a metà gennaio. Il ds continua, intanto, il casting per il terzino destro. Tra gli obiettivi c'è Alberto Costa sul quale c'è la forte concorrenza di Juventus e Sporting Lisbona. Sta per sfumare, invece, Kayode che è vicino al Leicester. In mediana non tramonta l'idea Reitz ma Frattesi ha la priorità. Il vice Svilar, in caso di cessione di Ryan, diventerà Gollini.

Il mercato non deve però distrarre la Roma che oggi alle 18 scenderà in campo contro il Bologna. La vittoria in trasferta manca da 12 gare e Ranieri va verso la conferma degli stessi 11 che hanno vinto il derby. Spazio a Pellegrini e Dybala dietro Dovbyk. In mezzo al campo Koné-Paredes, a destra Saelemaekers e a sinistra Angelino. Davanti a Svilar il solito trio Mancini-Hummels-Ndicka. [...]

(Il Messaggero)