Chiesa l'ultima idea della Roma

Sarà mercato vero: con aste, rialzi, delusioni e colpi a sorpresa. Quest'anno la finestra di gennaio per l'acquisto e la vendita dei calciatori in Serie A si preannuncia realmente affollata e agguerrita. [...] Il campionato inglese si conferma come quello più ricco e punto di riferimento a livello europeo. Il Liverpool capolista ha visto rientrare Chiesa dopo un lungo infortunio ma in una squadra piena di campioni e il pericolo di rovinare un equilibrio fin qui perfetto potrebbe spingere l'italiano a fare ritorno velocemente in patria: la Roma lo segue con interesse. [...]

E' molto attiva l'altra capolista di A. Il Napoli, dopo una campagna estiva ben mirata e finora fortunata, vuole completare il gruppo a disposizione di Antonio Conte. In arrivo vengono dati l'esterno della Fiorentina Biraghi, il centrocampista offensivo della Roma Pellegrini ed il centrale brasiliano Danilo in uscita dalla Juventus. [...] Potrebbe lasciare Firenze il terzino Kayode sulle cui tracce ci sono Como, Parma e Roma. [...]

(La Gazzetta del Mezzogiorno)