Celik ha la febbre, Saele sulla fascia. El Shaarawy in vantaggio su Pisilli

Meno uno al derby della Capitale. Ranieri è pronto a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione e avrà quasi tutto il gruppo a disposizione. Certa l'assenza di Cristante che punta a tornare a metà gennaio contro il Genoa. Ieri è tornato ad allenarsi con il resto della squadra Pisilli dopo aver saltato l'allenamento di giovedì. Rischia il forfait Celik che da due giorni ha la febbre. Verrà valutato nella giornata di oggi per portarlo almeno in panchina. Da agosto a gennaio sono 9 i giocatori che hanno avuto a che fare con una sindrome influenzale (Hummels tre volte). (...) A destra, quindi, spazio di nuovo a Saelemaekers e a sinistra l'insostituibile Angelino. La difesa a tre non si tocca, il modulo resta ancora un rebus. Due opzioni per Ranieri: o il 3-5-2 con Pisilli in mezzo al campo insieme a Paredes e Koné oppure il 3-4-2-1 con El Shaarawy sulla trequarti al fianco di Dybala che cerca la prima rete nel derby della Capitale. (...)

(Il Messaggero)