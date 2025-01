C'è una Roma oltre Dybala

Claudio Ranieri ad Udine, si è consapevolmente preso i suoi rischi: togliere 4 titolari alla Roma in questo momento, significava esporre la squadra ad altre brutte figure. In più, buttare in campo l'ultimo arrivato, Rensch, senza conoscenze di schemi o di compagni. Le grandi squadre lo chiamano turnover, la Roma tentativi disperati. La prestazione di Udine, invece, ha dimostrato che esiste una luce ed esiste una Roma anche senza Paulo Dybala. [...] Oltre alla Joya, i giallorossi hanno trionfato senza Hummels, Paredes e Saelemaekers. Il tutto per potersi giocare l'all-in in Europa League giovedì. [...]

Una partita non può bastare per dare un giudizio su Rensch, ma si può già intravedere che il ragazzo ha delle qualità importanti. Ha mostrato tanta qualità offensiva e anche versatilità, giocando sia da esterno che da braccetto. [...] L'azzardo più grande, però, è stato fare a meno di Hummels e puntare su Celik, poi addirittura su Zalewski, spostando Mancini al centro della difesa. Koné è l'altra soluzione a centrocampo. La Roma ha potuto rinunciare a Paredes e il francese non ha sfigurato occupando la zona di campo dell'ex PSG. [...] Lorenzo Pellegrini sta piano piano riconquistando fiducia e, dopo un primo tempo non all'altezza, il capitano ha saputo reagire. Anche Dovbyk inizia a trovare una certa continuità al gol, con questo siamo a 3 reti consecutive e 12 complessive. [...] Menzione a parte per Stephan El Shaarawy che si è dimostrato nuovamente decisivo. [...]

(Il Messaggero)