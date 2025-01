C'è il Bologna, ma il mercato chiama: Cristante e 30 milioni per Frattesi

Oggi inizia il nuovo campionato della Roma. Alle 18 i giallorossi scenderanno in campo contro il Bologna di Vincenzo Italiano per sfatare il tabù trasferta e cavalcare l'entusiasmo del derby vinto. La maggior parte delle attenzioni, però, sono concentrate sulla trattativa per Davide Frattesi, è lui il grande obiettivo per il centrocampo. [...] Lunedì è in programma il primo incontro con l'Inter per provare a far decollare l'affare. Nei giorni scorsi, è andato in scena un summit tra Ghisolfi e l'agente del calciatore, Beppe Riso, per studiare la miglior proposta da fare. [...] La Roma dovrebbe presentare un'offerta di 30 milioni di euro, in prestito con obbligo di riscatto e pagamento dilazionato. La cifra è lontana dalle richieste dell'Inter ma il calciatore ha già comunicato a Inzaghi e società di voler essere ceduto. Quella della Roma sarà la prima offerta concreta arrivata a Marotta, ormai conscio delle volontà del ragazzo. L'Inter, però, non si opporrebbe ad una sua cessione alla Roma, anche visto il pericolo Napoli ad un passo dal cedere Khvicha Kvaratskhelia al PSG. In caso di addio di Frattesi i nerazzurri avranno bisogno di un centrocampista, da qui l'idea di Riso: proposta all'Inter di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto di Bryan Cristante (altro suo assistito). [...] Ma come trovare i 30 milioni di euro? A Trigoria stanno già lavorando per abbassare il monte ingaggi. Pellegrini resta sul mercato, Hermoso piace al Fenerbahce e una sua cessione farebbe risparmiare un ingaggio da 3,5 milioni di euro per tre anni. Ma le attenzioni maggiori sono rivolte a Tammy Abraham. Nei giorni scorsi, la Roma ha incontrato il Milan per discutere il futuro dell'inglese e di Alexis Saelemaekers, con i calciatori che vogliono rimanere nelle loro sistemazioni attuali. [...] Infine, Mats Hummels è vicino al rinnovo automatico per un altro anno.

(La Repubblica)