Caso Okoye: sono quattro gli indagati per le scommesse su Lazio-Udinese

Spuntano nuovi nomi nell’inchiesta sulle scommesse che vede come protagonista illustre il portiere dell’Udinese, Maduka Okoye. Nel registro degli indagati per il reato di truffa, con riferimento a un flusso anomalo di puntate sulla partita dello scorso campionato di Serie A tra Lazio e Udinese, e in particolare sulla possibilità che l’estremo difensore bianconero potesse essere ammonito (come poi è avvenuto al diciannovesimo del secondo tempo) sono state iscritte almeno quattro persone.

[...] Insieme a Okoye, difeso da Maurizio Conti, e a Diego Giordano, titolare dei Biffi (il suo legale è Vincenzo Cinque), a finire nel registro degli indagati sono stati anche l’imprenditore Mario Bordon (assistito dagli avvocati Stefano Buonocore e Marco Galletti) e il titolare del Punto Snai di viale Tricesimo Zhang Lingling (difeso da Andrea Tascioni).