Casalotti: c'è Sebino per correre

Era il terzino della Roma degli anni '80, con cui vinse uno scudetto e tre coppa Italia. [...] Sebastiano Nela, per tutti Sebino, sessantaquattro anni il prossimo 13 marzo. Genovese di nascita ma romano d'adozione, dallo scorso autunno ha iniziato una nuova sfida professionale accettando l'incarico di direttore tecnico dell'Academy Casalotti. L'ex campione d'Italia ricorre ad una battuta sul motivo che gli ha fatto rispondere sì alla proposta: "L'insistenza del presidente Simone Conte - ride - non era nei miei programmi pensare ad una cosa del genere. Ma a parte gli scherzi, il calcio è qualcosa che ho dentro di me, forse era arrivato il momento di riprendere il filo". [...]

Non solo il richiamo del pallone e dello spogliatoio, a far breccia sull'ex terzino anche l'opportunità di lavorare con i bambini: "Quando si ha a che fare con i più piccoli è bello ma allo stesso tempo molto delicato. Bisogna fare le cose per bene. Noi non siamo solo degli istruttori ma anche degli educatori". [...] Il senso di appartenenza è qualcosa di molto presente all'interno della struttura di Via Borgosesia: "Sinceramente non pensavo che una squadra di quartiere potesse suscitare questo grande attaccamento alla maglia da parte della gente. Penso che sia importante anche la storia, parliamo di un club che in passato ha giocato in Serie C". [...]

(Il Messaggero)