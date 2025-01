Campo e sponsor: Dybala è un tesoro

Paulo Dybala ha ritrovato una condizione atletica ottimale ma ha anche dato un segnale di stabilità dopo quei momenti di tentazione tra Arabia e Turchia. La Joya ha deciso di restare a Roma e i romanisti ora possono fare festa per un rinnovo automatico che lo legherà al club fino al 2026. [...] Chiaramente il rinnovo non lo blinda nella Capitale, ma ora non c'è più la necessità di discutere di ingaggi spalmati o rinnovi. Dybala arriverà a guadagnare circa 8 milioni di euro. [...]

Adesso è importante il presente. La Roma si gode Paulo e Paulo si gode la Roma con l'obiettivo di risollevarla dopo mesi di difficoltà. E Dybala sta dando il massimo: tre gol e due assist nelle ultime 5 partite. Da quando l'argentino ha ricominciato a carburare, la Roma ha fallito poche partite. Oggi Ranieri potrebbe risparmiarlo in modo da averlo fresco per la sfida di giovedì contro l'Eintracht Francoforte. Perché andare avanti in Europa League porta anche ricavi. E per questo Dybala conta anche su questo aspetto. Nel 2023/2024 la Roma ha venduto ben 131mila magliette e la maggior parte sono dell'ex Palermo. [...] Gli sponsor lo cercano e di conseguenza cercano anche la Roma. Ecco perché Dybala è un diamante dentro e fuori dal campo.

