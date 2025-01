Calciomercato Roma: Shomurodov resta nel mirino del Cagliari. Dessers, Bonazzoli e Johnsen le priorità per l'attacco dei sardi

Il futuro di Eldor Shomurodov, confermato la scorsa estate nella rosa giallorossa come prima alternativa di ruolo ad Artem Dovbyk, resta in bilico. Come si legge sull'edizione odierna del quotidiano infatti l'uzbeko sembra essere ancora nel mirino del Cagliari (dove ha giocato la scorsa stagione in prestito), con la pista che potrebbe scaldarsi negli ultimi giorni di mercato. Il giocatore sarebbe però un'alternativa ai principali obiettivi Cyriel Dessers (Glasgow Rangers), Federico Bonazzoli e Dennis Johnsen (Cremonese).

(gasport)