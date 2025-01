Calciomercato Roma, pressing su Marmol: fissato incontro con l'agente

ILTEMPO.IT (L. PES) - Dopo l'uscita in prestito di Hermoso la Roma è alla ricerca di un difensore centrale per sostituire l'ex Atletico Madrid. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Mika Marmol, 23enne centrale del Las Palmas. Domani è previsto un incontro tra Ghisolfi e l'agente del calciatore iberico per cercare di sbloccare l'operazione.

La richiesta dei canari è di 10 milioni di euro, ovvero il costo della clausola rescissoria e ad oggi non c'è stata apertura per cercare di chiudere a cifre inferiori. C'è il gradimento del calciatrore al trasferimento e un'intesa non sarà difficile da trovare e non rappresenta l'ostacolo della negoziazione, ma serve anche quella tra i club, col Barcellona spettatore interessato della vicenda poiché detiene il 50% della futura rivendita del classe 2001. Ora la palla passa alla Roma che deve decidere se accontentare o meno le richieste del Las Palmas che rendono l'affare complicato.

Nella giornata di domani il quadro sarà più chiaro, nel frattempo il ds giallorosso è alle prese con l'uscita di Zalewski. Il polacco vuole solo l'Inter che lo prenderebbe in prestito con diritto di riscatto, formula che obbligherebbe i giallorossi a rinnovare il contratto dell'esterno. Dialoghi in corso.

