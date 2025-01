Calciomercato Roma: il Napoli pensa anche a Soulè come colpo last minute

(...) Il Napoli non ha intenzione di sprecare danaro così, per il gusto di farlo, non è mai stata una strategia del ventennio di De Laurentiis e non Io diventerà ora che Conte. (...) Mentre Manna insegue altro, un'ala moderna, che abbia il passo giusto per far male, che crei la superiorità, che punti l'avversario, che allunghi l'organico e lo conservi ambizioso: al primo posto, certi sogni nascono da sé. Perciò resta Garnacho - ma uscendo da questa folle dimensione allestita dallo United - o Timo Werner in prestito dal Tottenham però lusingato dalla Mls o, come scrivono in Portogallo, Galeno del Porto. Oppure Soulé, pupillo di Manna che a Roma non gioca e che potrebbe essere un colpo last minute. Ma il tempo stringe...

(gasport)