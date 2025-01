Calciomercato Roma: il Brescia interessato a Pagano per sostituire Borrelli

Considerato uno dei giocatori più promettenti del vivaio giallorosso, Riccardo Pagano è partito la scorsa estate per fare esperienza in prestito al Catanzaro in Serie B, dove finora ha totalizzato 11 presenze e 541' minuti complessivi. Secondo il quotidiano sportivo però il giocatore potrebbe cambiare nuovamente aria già in questa sessione di mercato invernale: il Brescia infatti lo starebbe tenendo sott'occhio per sostituire il possibile partente Gennaro Borrelli. L'alternativa sarebbe Manuel De Luca della Cremonese.

(Tuttosport)