Bryan torna in campo: ora è il turno dell'Eintracht

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - Dopo 276 giorni di digiuno in trasferta, la Roma è finalmente riuscita a mettere fine a questo tabù. I giallorossi la ribaltano e tornano nella Capitale con 3 punti pesantissimi in chiave classifica. Dopo lo scivolone contro l'AZ Alkmaar, Ranieri torna a sorridere e ritrova qualche pedina importante come Cristante. Il centrocampista era assente dal 2 dicembre e dopo quasi due mesi è tornato in campo. [...]

Ora bisogna immediatamente voltare pagina e concentrarsi sull'Europa, con la sfida di giovedì contro il Francoforte all'Olimpico. Contro l'Udinese i titolarissimi hanno avuto modo di recuperare le forze: solo panchina per Paredes, Saelemaekers e Hummels, con Dybala che è sceso in campo solo 10 minuti. Ora con i tedeschi sono pronti a tornare dal primo minuto. La squadra ieri è tornata a Roma e oggi ci sarà la ripresa a Trigoria.