BOLOGNA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Confermati gli 11 del derby, Pellegrini in vantaggio su Pisilli ed El Shaarawy

Alle 18, allo stadio Renato Dall'Ara andrà in scena il match tra Bologna e Roma. I giallorossi devono dare continuità alla vittoria nel derby e sfatare il tabù trasferta, dove la vittoria manca dallo scorso 25 aprile. La partita, però, sarà tutt'altro che semplice. Gli uomini di Vincenzo Italiano voglio riscattarsi e vogliono alimentare le proprie ambizioni europee. Claudio Ranieri confermerà, dunque, l'11 titolare sceso in campo contro la Lazio: Mancini, Hummels e Ndicka davanti a Svilar in difesa. Saelemaekers e Angelino quinti di centrocampo e in mediana coppia collaudata Koné-Paredes. Davanti, accanto a Dovbyk e Dybala, dovrebbe esserci di nuovo Lorenzo Pellegrini. Per il momento il capitano della Roma è in vantaggio rispetto ad El Shaarawy e Pisilli.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.

