IL ROMANISTA (D. LO MONACO) - Vietata la trasferta ai tifosi della Roma, ma solo residenti nel Lazio. Per i circa 1500 che avranno invece la titolarità per accedere, in fase di ingresso al settore verrà richiesto un documento comprovante la residenza. I cancelli apriranno 2 ore prima dell'inizio dell'incontro.