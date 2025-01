Bologna, rebus e certezze: tante varianti sulle fasce, ma la difesa non si tocca

Non parte titolare dal 24 novembre, giorno della debacle contro la Lazio, eppure è ancora il capocannoniere del Bologna. Si è fatto male nel suo miglior momento ed è stato costretto a saltare Juventus e Fiorentina. Ma, oggi, Riccardo Orsolini potrebbe ritornare dal primo minuto contro la Roma. [...] È a disposizione anche Ndoye, l'altro super titolare di Vincenzo Italiano. Dubbi non ce ne sono, se solo non fosse che lasciare in panchina Dominguez dopo la doppietta contro il Verona è complesso ed è il grande dubbio della vigilia. Odgaard dovrebbe trovare spazio sulla trequarti, mentre, Castro è favorito su Dallinga. [...] Mercoledì, però, c'è l'Inter e non è da escludere che l'argentino possa essere risparmiato. [...] Ancora out El Azzouzi e Aebischer, mentre Pobega è squalificato. C'è l'intoccabile Freuler. Insieme allo svizzero, uno tra Ferguson e Moro. [...] Dietro, invece, non ci sono dubbi. Skorupski in porta, Holm, Beukema, Lucumi e Miranda a comporre la linea a quattro. [...]

(Il Resto del Carlino)