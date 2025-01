Bivio Frattesi. Deve chiedere lui la cessione

"Frattesi non ha chiesto assolutamente la cessione, è un bravo ragazzo e un bravo professionista. Poi è chiaro che questo è un mercato in cui possono arrivare richieste, ma noi non vogliamo vendere nessuno. Se poi un giocatore manifesta l'intenzione di voler cambiare aria, cerchere-mo di ascoltarlo. Per adesso però non ci sono gli elementi per dire che Frattesi voglia cambiare squadra". Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, prima di Venezia-Inter ha cercato di gettare acqua sul fuoco sulla delicata situazione del centrocampista nerazzurro. Tutavia la telenovela del mercato invernale sembra solo all'inizio. Trasmesse le prime puntate, si attende nei prossimi giorni ìl seguito della storia, visto che nonostante le parole proferite dai vertici nerazzurri ufficialmente - e ufficiosamente — soprattutto la Roma continua a sognare il ritorno del figliol prodigo. Con i gial-lorossi che vogliono sfruttare la volontà del calciatore di scendere in campo con continuità. Certo, servono sempre 45 milioni, in teoria non un centesimo di meno, con Ranieri che dovrà farsene una ragione, visto che l'Inter vuole solo cash. Pellegrini è stato bocciato perché non rispecchia i desiderata societari di età e stipendio, mentre Cristante resterebbe comunque un'operazione slegata e in prestito. Per una sorta di toppa che però sinora non scalda proprio nessuno a Milano. (...)

(tuttosport)