Beto come vice Dovbyk, via Hermoso e Le Fée. In difesa c'è Marmol

Claudio Ranieri aveva detto di esser felice con due o tre acquisti. I ruoli da copri-

re: un difensore centrale, un terzino destro e il vice Dovbyk. I centrali ad arrivare potrebbero essere due in caso di addio di Hermoso che va verso il Fenerbahce. Per sostituirlo in pole c'è Marmol. Difensore spagnolo che ha una clausola di 10 milioni di euro. La Roma non vorrebbe pagarla per intero ma è pronta a mettere sul piatto un'offerta da 6/7. Sullo stondo Di Cesare. Piace anche Delprato che è un giocatore duttile. Sulla fascia fari puntati su Kayode e Sildillia. [...] Aumenta la concorrenza per Mingueza. In vantaggio c'è il Lipsia. Occhi anche su Ratiu e Zappa.

[...] Dybala va verso la permanenza e nei prossimi giorni è atteso il procuratore a Roma.

Shomurodov resta in uscita e piace a Empoli, Venezia e Cagliari. In pole c'è sempre Beto che all'Everton sta trovando poco spazio. Si allontana Raspadori.

Cambia lo scenario nella trattativa per Le Fée al Betis. Si è raffreddata la pista e il francese non è più diretto verso la Liga. [...] Frattesi resta un sogno al momento proibito. [...] Occhi anche su Doucouré e Reitz.

(Il Messaggero)