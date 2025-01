Bernabé: "Addio? Sarà una decisione di Lotito, ma rimarrò laziale a vita. Voglio che Olympia resti a Roma per gli eventi di beneficienza"

In piena convalescenza dopo l'operazione della discordia, l'ex falconiere della Lazio Juan Bernabé è ancora nella sua stanza a Formello. Se il presidente del club Claudio Lotito aveva dichiarato che l'addestratore spagnolo la starebbe «occupando abusivamente», il 56enne di Cadice è rimasto nel centro sportivo in forza del certificato medico del chirurgo Gabriele Antonini. [...] «Prima di tutto, sto bene, l'intervento è stato meraviglioso e il recupero procede perfettamente. Ringrazio i messaggi dei bambini della Lazio e di tutti i tifosi, perché la Lazio siamo noi. A quelli che mi insultano dico di non preoccuparsi per me, non ho bisogno delle loro attenzioni. [...] Se dovessi andare via sarà una decisione del Presidente, ma Olympia rimarrà l'aquila della Lazio, voglio che resti a Roma, vorrei che fosse presente a tutti gli eventi di beneficenza del club. Più che aver chiesto perdono, non posso fare. Mi sento forte. [...] Ho dedicato la mia vita alla Lazio, e anche se dovessi andare via rimarrò laziale a vita».

