Bella Roma, derby bollente: Pellegrini e Saelemaekers gol. Lazio al tappeto, poi la rissa

Il derby è un'altra storia. Il derby non ha regole. Non conta la classifica, non conta che la Roma si presenti per la prima volta a meno 15 dai cugini lanciatissimi, dopo aver cambiato tre allenatori nel girone d'andata. Il derby se lo prende la Roma con un terribile uno-due in neanche 20 minuti: Pellegrini con una meraviglia all'incrocio dal limite, Saelemaekers con tocco nell'area piccola.

Proprio lui, Pellegrini, l'agita-spogliatoio, l'irriconoscente da mandar via: Ranieri quasi lo ignora in settimana, liberandolo così dalle responsabilità, quindi lo schiera titolare a sorpresa. Viene ricompensato da un capolavoro che può cambiare gli scenari di mercato. [...]

Ranieri, maestro di tattica e strategia, mette in ginocchio Baroni. Un tempo dominato in lungo e in largo, una ripresa soltanto difensiva, ma con linee sbarrate e una Lazio che si muove più per strappi e soluzioni individuali che da squadra. Da quando c'è Ranieri la Roma viaggia alla stessa velocità della celebratissima Lazio: 10 punti. La Roma ha svoltato e Sor Claudio è il suo profeta.

[...] Ranieri ha ricostruito uomini e schemi, scegliendo una squadra-tipo da aggiornare a seconda degli avversari. Con la Lazio il progetto era chiaro da tempo: Pellegrini nel doppio ruolo di mezzala e trequartista nel 3-4-2-1 che accoglieva basso la Lazio, concedendole possesso e tocchi, ma asfissiandola con tre linee fittissime prima che si avvicinasse a Svilar.

Una pressione per riconquistare palla e ripartire a mille all'ora con un Dybala impressionante. [...]

[...] Effetto del derby giocato al limite, come vuole tra dizione, con Rovella e Paredes graziati del secondo "giallo", fin ché, nel recupero, un genio della panchina giallorossa, Dovbyk, lancia una palla ad azione in corso. Da lì nasce un rissone totale che porta al "rosso" a Castellanos. Ma perché? Se la prova tv ha senso, sarebbe il caso di usarla, altrimenti meglio cancellarla. Ma il gesto inutile niente toglie al meritatissimo successo della Roma.

(gasport)