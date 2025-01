Ballottaggio Pellegrini-Pisilli, Saelemaekers vede il record

Squadra che vince non si cambia, anche se il dubbio sulla presenza di Lorenzo Pellegrini permane. Claudio Ranieri contro il Bologna dovrebbe mandare in campo gli stessi 11 della scorsa domenica per inseguire la prima vittoria in trasferta di questa stagione. L'unico ballottaggio è proprio sulla trequarti, dove il capitano della Roma parte in vantaggio rispetto a Pisilli. [...] Chi invece è certo del post da titolare è Alexis Saelemaekers che torna da ex a Bologna per battere il suo record di gol segnati in una stagione. Vista la cessione di Le Fée e l'indisponibilità di Cristante, è arrivata la prima convocazione del centrocampista classe 2006 Alessandro Romano. [...]

(gasport)