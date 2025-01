Bagno di folla per ripartire

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Bagno di folla all'insegna dell'amore e della passione per i colori giallorossi. Un allenamento in famiglia per iniziare al meglio il nuovo anno. Circa 3000 tifosi si sono radunati al Tre Fontane per assistere alla prima sgambata del 2025 della Roma a quattro giorni dal derby. [...] Pellegrini e compagni sono stati accolti con l'affetto dei presenti, anche il Capitano ha ricevuto applausi, mentre ci sono state delle vere ovazioni per Dybala, Svilar e Ranieri. L'allenatore ha diretto una seduta divisa in due fasi: un riscaldamento e una partitella tra "bianchi" e "arancioni". [...] Entrambe le squadre hanno creato, ma il gol decisivo è stato segnato da Giulio Misitano. [...] Hanno assistito alla seduta da bordocampo Cristante e Dovbyk. Il primo sta ancora recuperando da problema alla caviglia, il secondo, invece, sta gestendo i carichi di lavoro in vista dei prossimi impegni. Al termine dell'allenamento, Ranieri ha voluto ringraziare i tifosi che hanno riempito il Tre Fontane: "Ci fate sentire amati e questa è la cosa più importante. Faremo di tutto per far sì che voi siate orgogliosi di noi". [...]