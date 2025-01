AZ ALKMAAR-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ballottaggio El Shaarawy-Angeliño, Pisilli torna titolare: davanti intoccabili Dybala e Dovbyk

Oggi alle 18:45 la Roma si gioca una buona fetta della qualificazione al prossimo turno di Europa League in casa dell'AZ Alkmaar, imbattuto in ogni competizione da più di due mesi. Nonostante la sfida di domenica contro l'Udinese Claudio Ranieri non sembra intenzionato a rivoluzionare la formazione titolare. In difesa intoccabili Svilar, Mancini, Hummels e Ndicka, mentre sulle fasce se Saelemaekers è sicuro del posto Angelino potrebbe alternarsi con El Shaarawy (mattatore della sfida precedente contro il Genoa). In mezzo al campo nuova chance da titolare per Pisilli insieme a Koné e Paredes, con Dybala e Dovbyk ancora una volta impegnati a gestire tutto il reparto offensivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk.

IL MESSAGGERO - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pisilli; Dovbyk.

IL TEMPO - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

LEGGO - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, El Shaarawy; Dybala, Dovbyk.

IL ROMANISTA - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk.