Assalto Capitale. Roma per gli ottavi, la carica di Ranieri: "Farioli? Aspetterà"

Serve vincere oggi, ma anche giovedì prossimo contro l'Eintracht Francoforte. Urgono due vittorie per colorare ancora di bello i sogni giallorossi e provare ad agganciare in extremis quegli ottavi di finale che dopo le prime quattro partite sembravano quasi una chimera. [...] Claudio Ranieri sa bene che per arrivare di nuovo fin lì servirà un mezzo miracolo ("Ma io non faccio promesse che poi non sono sicuro di mantenere, la mia ricetta è sempre lavoro e sacrificio"), ma intanto vuole provarci. [...] L'obiettivo è quindi la vittoria, anche per cancellare finalmente quel fastidioso 17 che sta lì ad indicate le partite consecutive senza vittorie lontano dall'Olimpico. [...]

Az che può essere il passaggio chiave per l'Europa, probabilmente molto più importante anche della sfida di Udine: "In Europa ci vogliono giocare tutti e noi vogliamo esserci anche il prossimo anno. Per farlo sappiamo che dobbiamo fare qualcosa di incredibile". [...] Ranieri affronta anche altri argomenti, come la crescita di Pisilli [...] e i recenti contatti con Francesco Farioli. "Pisilli mi ha colpito perché è una forza della natura, uno che non si arrende mai". [...] Quindi Farioli, che proprio in Olanda sta facendo molto bene. "E' un allenatore giovane - chiude Ranieri -, che sta facendo bene in una piazza esigente e difficile come Amsterdam". [...] Criptica la chiusura: "E aspetterà...". Come dire, le scelte alla fine saranno altre...

(gasport)