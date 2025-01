Antonello nuovo Ceo della Roma, Le Fée accetta il Sunderland in prestito

Mentre Claudio Ranieri sta cercando di sistemare il presente, prende forma la Roma del futuro. [...] I Friedkin, infatti, hanno scelto il nuovo Ceo, ruolo rimasto scoperto dopo le dimissioni, a settembre, di Lina Souloukou: il prescelto è Alessandro Antonello, attuale amministratore delegato dell'Inter. [...] Ma non solo. Oltre ad Antonello la Roma sta pensando a Giovanni Sartori, che ha il contratto in scadenza a giugno con il Bologna, per il ruolo di direttore sportivo. A lui i Friedkin, su suggerimento di Ranieri, vogliono affidare la responsabilità del mercato. [...] Per uno scherzo del calendario, la Roma affronterà domenica (ore 18, diretta tv Sky e Dazn, arbitro Abisso) proprio il Bologna.

Per l'occasione Ranieri avrà tutta la rosa a disposizione, con la sola eccezione di Cristante, ancora alla prese con l'infortunio ai legamenti della caviglia rimediato lo scorso 2 dicembre contro l'Atalanta. Recuperato Celik. [...] Ieri Koné, sui social, ha voluto chiudere le polemiche nate in campo con Guendouzi postando una foto che li ritrae insieme accompagnata dalla scritta "Soltanto calcio". [...] Se Koné ci ha messo poco a conquistare la Roma, lo stesso non si può dire di Le Fée, all'addio dopo appena 6 mesi. Il giocatore va in Inghilterra, al Sunderland: prestito con obbligo di acquisto a 23 milioni di euro in caso di promozione in Premier League. [...]

(corsera)