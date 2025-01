Allerta Roma-Eintracht: città blindata e pub chiusi

L'atmosfera è quella dell'assedio. Con la città blindata e il centro suddiviso in sei quadrati supersorvegliati dalle forze dell'ordine. L'obiettivo è impedire che un evento sportivo, il match di Europa League di stasera alle 21 tra Roma e Eintracht Francoforte si trasformi in un'occasione per scontri e vendette incrociate tra tifoserie o addirittura per attacchi agli stessi agenti. Tremilacinquecento i biglietti venduti ai supporter ospiti, il cui zoccolo duro ultras è dato in arrivo nella Capitale stamani. La lista dei 90 più pericolosi è da giorni nelle mani degli "spezialisten" della polizia tedesca; si tratta dei daspati per la guerriglia del marzo 2023 a Napoli. (...) Il piano elaborato dal questore Roberto Massucci ha previsto anche la tutela dei monumenti principali, transennati. Ieri sera - e così faranno anche oggi i gestori del Finnegan, il pub davanti al quale gli incappucciati della Lazio hanno assaltato gli spagnoli - e dello Shamrock di via del Colosseo, hanno preferito tenere le saracinesche abbassate. È in questo Monti e Colle Oppio, che gravitano i gruppi ultras di Roma e Lazio. Meglio evitare che tifosi si assiepino in zona. Insieme ai primi tedeschi, ieri sono stati avvistati i seguaci dell'Atalanta. I bergamaschi e le "aquile" di Francoforte sul Meno sono uniti da un gemellaggio che è un'autentica fratellanza. (...) Ma qualcuno avrebbe trovato accoglienza in alcuni centri sociali della Capitale, dove dibattere anche di politica e non solo calcio, bevendo una birra e ascoltando musica. Il timore degli investigatori è che la "rabbia" ultrà prima ancora che con le tifoserie possa saldar-si e scatenarsi proprio contro le divise, con l'ingresso di infiltrati tra i tifosi. (...)

(Il Messaggero)